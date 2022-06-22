7 öğrenciyi emlakçıyım diyerek dolandırdı, cezaevine gönderildi

7 farklı öğrenciye kendisini emlakçı olarak tanıtan ve kapora maksatlı 4 bin 800 Dolar ve 750 Sterlin parayı alan P.E. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Sahtekarlıkla Para Temini suçundan tutuklanan zanlı P.E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının 30 Nisan 2022 – 14 Haziran 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da kendisini “emlakçı” olarak tanıttığı 7 farklı öğrenciden toplamda 4 bin 800 Dolar ve 750 Sterlin parayı kapora maksatlı alıp sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Mart 2019 tarihinden beri ikamet izinsiz olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, için zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.