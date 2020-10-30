7 aydır perdeler kapalı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ülkemizde Mart ayından beri tiyatro oyunları sahnelenemiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı tiyatro sanatçıları tiyatronun bir an önce başlamasını isterken, bazı tiyatro sanatçıları da bu noktada toplumun sağılığının daha önemli olduğunu ve sezonun boş geçmesi gerektiği yönünde belirtti.

Tiyatro sanatçıları ne dedi?

İzel Seylani: “Toplumun ruh sağlığı için sanata ve edebiyata ihtiyaç var”

Tiyatro sanatçısı İzel Seylani, toplumun ruh sağlığı açısından sanata ve edebiyata ihtiyaç olduğunu belirterek, başlamayı istediklerini ancak böyle bir dönemde uzun vadeli projeler üretilemeyeceğinin altını çizdi.

Seylani şöyle devam etti:

“Salgın nedeniyle bugün açık olmaması gereken birçok yer açık durumda. Ancak tiyatro sahneleri kapalı... Toplumun ruh sağlığının korunabilmesi için sanata ve edebiyata ihtiyaç var. Mart’ta durmuştuk, vakaların sıfırlanmasıyla yapılan açılımlarla birlikte çalışmalara başlamıştık ama vakaların yeniden artış göstermesiyle yeniden durmak zorunda kalmıştık. Bir an önce sahnede olmayı çok istiyoruz ama süreç ne getirir bilmiyoruz. Bizim aktif olduğumuz dönem Aralık – Haziran ayları arasındaki dönemdir. İleriye dönük, uzun soluklu projeler de yapılamıyor. Sanırım beklemekten başka çaremiz yok.”

Kıymet Karabiber: “Sahnede olmayı çok özledik, umarım en kısa zamanda sahnelere dönebiliriz”

Tiyatro sanatçılarından Kıymet Karabiber, şu anda beklemede olduklarının altını çizerek, sahnelere dönmek istediklerini ancak kafalarda soru işaretleri olduğunu belirtti. Karabiber şu noktalara değindi: “Mart’tan beri sahnelerden uzağız ve bu çok üzücü bir durum. Bir dönem online yapmak istendi ama tiyatro sahnede yapılan bir sanat. Pandemi süreci tiyatro dünyasını çok etkiledi. Şu an için yapacak bir şey yok. Bizler de beklemedeyiz. Bundan sonra sosyal mesafeli tiyatro nasıl olacak veya tiyatro sanatı pandemiye göre nasıl uyarlanacak? Bundan sonrası için kafamızda soru işaretleri var. Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Sahnede olmayı çok özledik, umarım en kısa zamanda sahnelere dönebiliriz.”

Derman Atik: “İnsanların böyle bir dönemde moral ve motivasyona ihtiyacı var”

Tiyatro sanatçısı Derman Atik, tiyatro sahnelerini özlediklerini belirterek, böyle bir dönemde insanların morla ve motivasyonlarını yitirdiğini ve tiyatro oyunlarıyla insanların moral bulabileceğini sözlerine ekledi.

Atik şöyle devam etti:

“Mart ayından bu yana sahnelerde değiliz. Bu, bizim için üzücü bir durum. Yeni sürecin ne olacağını 1 Kasım’dan sonra göreceğiz. Umarım her şey arzuladığımız gibi olur. Bu konuda adımlar da atılabilir. 100 kişilik salona 50 kişi alınarak mesela… Şu anda beklemedeyiz. İnsanların böyle bir dönemde moral ve motivasyona ihtiyacı var. İnsanlar tiyatro ile yeniden moral bulur.

Suzan Polat: “Sahnede olmayı özledik ama sanatçı gelişimi için kendiyle kalmalı”

Tiyatro sanatçısı Suzan Polat yaptığı değerlendirmede, sahnede olmayı çok özlediklerini belirtti. Kendisinin verilen bu araya pozitif baktığını kaydeden Polat, bu aranın sanatçının gelişimi açısından iyi geldiğinin altını çizdi.

Polat şunları söyledi:

“Konu sağlık olduğu için, tiyatro da kolektif bir sanat dalı olduğu için insanlarımız için eksikliği hissedilmiyor ama biz sanatçılar olarak eksikliğini hissettik. Açıkçası ben bu dönemin negatif yönünden, pozitif bakılması taraftarıyım. Bir sanatçı kendini geliştirebilmesi için biraz kendiyle kalmalı. Evet, sahnede olmayı özledik ama bu sürecin de biz sanatçılar açısından iyi olduğunu düşünüyorum. En kısa süre içerisinde sahneleri dönmeyi umutla bekliyoruz.”

Diren Özdoğal: “Böyle bir dönemde toplumun sağılığı daha önemli, bu sezon boş geçmeli”

Tiyatro oyuncusu Diren Özdoğal, şu anda toplum sağlığının her şeyden önemli olduğunun vurgusunu yaparak, sezonun boş geçmesi gerektiğini söyledi. Özdoğal şu noktalara değindi: “Böyle bir sorunla bütün dünya uğraşıyor. Bence bu noktada toplumun sağlığı daha önemli o yüzden ben şu anda tiyatronun oynanmaması taraftarıyım. Bilindiği üzere tiyatro seyircili oynanan bir sanat dalı… Peki, yeni süreçte nasıl olacak? Seyircinin sağlığı konusunda önlemler alınabilir ama sahnedeki oyuncu açısından bu nasıl olacak? Oyunu birbirimizle temas etmeden mi oynayacağız? Tiyatro sadece sahnede olmaz. Her alanda var. Araştırarak, okuyarak da tiyatro yapılabilir. 1 Kasım tarihi bekleniyor ama umarım açılmaz. Bir sanatçı olarak evet sahnede olmak istiyorum da, şartlar şu anda buna elvermiyor. Bence, toplum sağlığı düşünülerek sezon boş geçilmeli.”