“650 kişilik yeni ilkokul hayata geçiriyoruz”

Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, katıldığı Kıbrıs Genç TV yayınında, 650 öğrenci kapasiteli ilkokul projesinde ihale aşamasına geçildiğini duyurdu.

Planlamaya göre okul, Lefkoşa-Gönyeli hattında, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) arkasındaki alanda inşa edilecek. Proje yalnızca dersliklerden ibaret olmayacak; sosyal donatı alanları ve spor tesisleriyle birlikte kapsamlı bir eğitim kampüsü olarak tasarlanıyor.

“Mevcut okullarda kapasite aşıldı”

Amcaoğlu, özellikle Gönyeli ve Alayköy’de son yıllarda yaşanan hızlı yapılaşma ve nüfus artışının okullardaki doluluk oranlarını kritik seviyeye taşıdığını ifade etti. Yeni okulun devreye girmesiyle birlikte sınıf mevcutlarının düşürülmesi ve eğitim ortamının rahatlatılması hedefleniyor.

Yaklaşık 300 milyon TL’lik Kaynak

Projenin finansmanının Türkiye tarafından karşılanacağı, yaklaşık 300 milyon TL’lik bir bütçenin ayrıldığı açıklandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının başlaması planlanıyor.

Mevcut okullarda yeni düzenlemeler

Belediye, yeni yatırımın yanı sıra mevcut okullarda da fiziki iyileştirmeleri sürdürüyor. Suat Günsel İlkokulu’nda spor alanları yenilendi. Fazıl Plümer Anaokulu’nda altyapı çalışmaları devam ediyor. Alayköy İlkokulu’na ek derslikler kazandırıldı, yeni sınıflar için süreç başlatıldı. Belediye yönetimi, yeni okulun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki eğitim altyapısında önemli bir rahatlama sağlanacağını belirtiyor.