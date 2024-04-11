64 yaşındaki adam 3 parmağını makineye kaptırdı
Tepebaşı’nda kendi marangoz atölyesinde çalışan 64 yaşındaki Hüseyin Çelik, sol elindeki üç parmağını freze makinesine kaptırması sonucu yaralandı.
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Tepebaşı’nda kendi marangoz atölyesinde çalışan 64 yaşındaki Hüseyin Çelik, sol elindeki üç parmağını freze makinesine kaptırması sonucu yaralandı.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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