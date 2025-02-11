63 yaşındaki Raif Sariler’in ölüm sebebi açıklandı

Güzelyurt’ta 8 Şubat’ta hayatını kaybeden 63 yaşındaki Raif Sariler’e yapılan otopsi sonucunda, ölüm nedeni “kalp kapak hastalığı, opere aort diseksiyonu, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olarak belirlendi.

Polisten verilen bilgiye göre, soruşturma devam ediyor.