60 günlük vizeyle geldi, 1 yıldır ‘izinsiz’ yaşıyor, 6 aylık bebeği var

Ülkeye, 60 gün vize izni ile 2021 yılının Ekim ayında gelen zanlı J.C.M’nin bir yıldır ‘ikamet izinsiz’ olduğu tespit edildi.

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlı, ‘6 aylık bebeği olduğu’ gerekçesiyle tutukluluk talebine itiraz etti.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Doğukan Can, zanlının ülkede İzinsiz İkamette bulunmak suçuyla yargılandığını belirtti.

Polis, 5 Ekim’de Lefkoşa Adli şubede zanlı J.C.M’nin pasaportunda yapılan kontrolünde 22 Kasım 2021 tarihinden bu yana ülkede ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini söyledi, zanlının tutuklandığını belirtti.

Aynı gün İçişleri Muhaceret Amirliğinden yapılan soruşturmada zanlının 23 Eylül 2021’de, 60 gün vize izni ile ülkeye geldiğini belirten Polis, zanlının 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz bulunduğu ve muhaceret işlemlerini tamamlamadığının tespit edildiğini söyledi.

Başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten Polis, zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsünün bulunmadığını belirterek, bir ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

6 aylık bebeği olduğu için tutukluluk talebine itiraz etti

Zanlı ise 6 aylık bir çocuğunun olduğunu söyleyerek, tutukluluk talebine itiraz etti.

Cezaevinde hükümsüz tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.