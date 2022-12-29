6 yıllık ‘jack pot’ davası tamamlandı, Mahkeme Casino'ya '4 milyon 500 bin TL’yi öde’ dedi

Nuh’un Gemisi Casino’da 29 Nisan 2016 tarihinde ‘jack pot’ yapan ve 4 milyon 500 bin TL kazanan, buna karşın casinonun ‘makinede hata’ gerekçesi ile 4 bin 500 TL ödül verdiği Gözde Şafak Sezer açtığı dava sonuçlandı, mahkeme 4 milyon 500 bin TL’nin ödenmesine yönelik hüküm verdi.

Kıdemli Yargıç Alev Hüdaverdi Ulunay ve Kıdemli Yargıç Şevket Gazi’den oluşan tam kadrolu Kaza Mahkemesi, Gözde Şafak Sezer’i davasında haklı buldu.

‘4 milyon 500 bin kazandı, 4 bin 500 TL verildi’

Sezer’in Avukatı Doğu Abidin, müvekkilinin 29 Nisan 2016’da Bafra’da bulunan Kuh’un Gemsş Casino’da slot makinesinde ‘jack pot’ yaparak 4 milyon 500 bin TL ikramiye kazandığını, casinun ‘makinede hata’ olduğu gerekçesiyle hak ettiği tutarı alamadığını ve dava yoluna gittiğini aktardı. Yargılama sürecinde ‘Şans Oyunları Kurulu’nca titizlikle incelemenin yanı sıra tahkikat yapıldığını belirten Avukat Abidin, İspanya’dan davet edilen bilirkişi bir şirketin de kurul eşliğinde makineler mühürlenerek inceleme yaptığını ifade etti.

Tüm ifadeler ve incelemeler çerçevesinde mahkemenin davacı Gözde Şafak Sezer’i haklı bulduğunu açıklayan Avukat Abidin, mahkemenin Nuh’un Gemisi Casino’nun Sezer’e 4 milyon 495.531 bin TL ödenmesine yönelik hüküm verdiğini açıkladı.

Avukat Abidin, bu hükmün, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu türevde bir davanın bir ilk mahiyetinde olması nedeniyle önemli olduğunu da ifade etti.