6 metre yükseklikten düşüp yaralandı
Gönyeli'de dün yapımı devam eden bir inşaatın çatısında güneş paneli taşıyan 41 yaşındaki Serkan Doğru, dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
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Gönyeli'de dün yapımı devam eden bir inşaatın çatısında güneş paneli taşıyan 41 yaşındaki Serkan Doğru, dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Gönyeli'de dün 18.00 sıralarında 41 yaşındaki Doğru, yapımı devam eden bir inşaatın çatısına güneş paneli taşırken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp yaralandı.
Serkan Doğru, olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılıp müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
FOTO: ARŞİV
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Etiketler : iş kazası, polis bası nbülteni