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6 metre yükseklikten düşüp yaralandı

6 metre yükseklikten düşüp yaralandı

Gönyeli'de dün yapımı devam eden bir inşaatın çatısında güneş paneli taşıyan 41 yaşındaki Serkan Doğru, dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

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Gönyeli'de dün yapımı devam eden bir inşaatın çatısında güneş paneli taşıyan 41 yaşındaki Serkan Doğru, dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Gönyeli'de dün 18.00 sıralarında 41 yaşındaki Doğru, yapımı devam eden bir inşaatın çatısına güneş paneli taşırken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşüp yaralandı.

Serkan Doğru, olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırılıp müşahede altına alındı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTO: ARŞİV

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