6 ay hapse mahkum edildi

Kermiya Geçiş Noktası’ndan sahte araç sigortası poliçesiyle ülkeye giriş-çıkış yapan Satanislav Arkhangelskıı hakkındaki dava karara bağlandı, “Sahte poliçe düzenleme, tedavüle sürme” suçlamasıyla yargılanan sanık 6 ay hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Barkın açıkladı.

Yargıç, 25.11.2024 tarihinde saat 19:20'de Kermiya Geçiş Noktası’ndan Kıbrıs’ın kuzeyine, giriş yapmak isteyen sanığın görevli muhaceret memuruna giriş işlemlerini yapmak üzere kendi adına düzenlenen Rusya pasaportu ile birlikte sahte olarak düzenlenmiş olan ve kullanımında olan KYL 179 plakalı araca ait olduğu görülen sigorta poliçesini verip sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi.

Yargıç, sanığın aynı gün Derinya kapısından güneye gittiğini belirtti.

Yargıç, hakkında tutuklama emri çıkarılan sanığın 27.01.2025 tarihinde Kermiya Geçiş Noktası’ndan kullanımında bulunan KSR 012 plakalı araç ile kuzeye giriş işlemleri yaptırdığı anda tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını açıkladı.

Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, sanığın” resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme” suçlarının 10 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi ve yaygın suçlar olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç Vedia Berkut Barkın, sahtecilik suçlarının yaygınlığına ve kamuyu yakından ilgilendirdiğine değinerek, sanığa oybirliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.