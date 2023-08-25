“59 milyon Euro kaç okul, kaç ilaç, kaç yol eder?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Cumhuriyet Meclisi önünde eylem düzenledi, Ercan’ın işletmecisi T&T’ye verilecek 59 milyon Euro’nun hesabını sordu.

Gençlik örgütü üyeleri, “59 milyon Euro kaç okul odur eder?” yazılı bir pankart açtı, CTP Milletvekilleri de eyleme destek verdi.

Eylemde konuşan CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çişe Mevlit, ülkede yaşayan her kesimin büyük ekonomik zorluklar içerisinde olduğu bir süreçte 59 milyon Euro gibi büyük bir kaynağı bağışlayanların daha fazla tatil yapmalarına göz yumamadıklarını söyledi, eylemlerini yoğunlaştırma kararı aldıklarını belirtti.

Mevlit, yaz tatilinde olan Meclisin, muhalefet vekillerinin çağrısıyla toplandığını anımsatarak, “Tatil döneminde Meclisin çağrılma ihtiyacı, ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her geçen gün bizleri soktuğu karanlıktır” dedi.

Bugün ülkede yaşayan her kesimin büyük ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu belirten Mevlit, böylesi bir süreçte 59 milyon Euro gibi büyük bir kaynağı bağışlayanların daha fazla tatil yapmalarına göz yumamadıklarını söyledi.

“Biz her gece bu sıcak günlerde, karanlıklar içerisinde oturmak zorunda kalırken, ihalesiz işlerin sorgusuz sualsiz devam etmesine seyirci kalamazdık” diyen Mevlit, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fikirlerini özgür biçimde paylaşıyor ve kamuoyunu bilgilendiriyor diye gazeteci arkadaşlarımızın soruşturmalara tabi tutulmasına sessiz kalmadık, kalmayacağız. Geçtiğimiz hafta genel başkanımızın da söylediği gibi önümüzdeki süreçte eylemlerimizi yoğunlaştıracağız.”

Mevlit, “Bugün burada bu açıklamayı yaparken yanımda çok daha fazla genç arkadaşımın olmasını ben de arzu ederdim. Ancak ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin yapmakta olduğu tatili, tam da yapması gereken genç arkadaşlarımız bu ekonomik koşullarda aile bütçelerine katkı yapabilmek için, okul harçlarına kanınca kararıca bir katkı yapabilmek için, harçlıklarını çıkarabilmek için çalışmak zorunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz” dedi. Kıbrıs Türk halkının üreten ve ürettiği ile var olmaya çalışan bir halk olduğunu söyleyen Mevlit, “Bu bakımdan genç arkadaşlarımızın emekleriyle var olmaları önemlidir. Ancak bunu çalışmak istediği için yapmakla, zorunluluk gereği yapmak arasında çok büyük bir fark vardır” şeklinde konuştu.

Mevlit, “İşte bugün ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin bizi getirdiği nokta burasıdır” dedi.

CTP Milletvekillerinin dünden bu yana Meclis içerisinde sorular sorduğunu ve bugün de sormaya devam edeceklerini belirten Mevlit, “Geçtiğimiz donem çadırlarda eğitim almaya mahkûm ettiğiniz çocuklarımıza daha iyi koşullarda eğitim verebilmek için yaz döneminde ne yaptınız? Bağışladığınız 59 Milyon Euro kaç okul eder? Halen ilaç bulamayan binlerce insanimiz varken bağışlamış olduğunuz 59 milyon Euro ile bu eksikliklerimizi giderip insanlarımıza rahat bir nefes aldırabilir miydik? Her gün yollarda kaybettiğimiz onca insanimiz varken bağışlamış olduğunuz 59 milyon Euro kaç kilometre güvenli yol ederdi? Bunların cevaplarını alana kadar sormaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bundan birkaç ay önce, yine Meclis önünde EL-SEN ile birlikte ihalesiz sözleşme imzalanmasına yol açacak bir yasa değişikliği için eylem yaptıklarını anımsatan Mevlit, “O günlerde meydana gelen elektrik kesintilerini ülkeyi yönettiğini iddia edenler sendikanın üzerine yıkmaya ve sorumluluklarını üzerlerinden atmaya çalışıyorlardı” dedi.

Mevlit, “Simdi soruyorum; bugünlerde sendika grevde değilken nasıl oluyor da gün içerisinde defalarca elektrik kesintileri yaşıyoruz? Nasıl oluyor da düzenli bir elektrik enerjisi alamıyoruz? Üstelik de çok pahalı faturalara mahkum oluyoruz?” sorusunu sordu.

“Bir kez daha görüyoruz ki mesele demokratik hakların kullanımında değil; ülkenin iyi idare edilememesindedir” diyen Mevlit, “Biz o gün de en demokratik haklarını kullanan emekçi arkadaşlarımızın yanındaydık. Yarın da onların yanında olacağız. Hakkını arayan EL-SEN’in de, özgür bir biçimde gazetecilik görevini yapan arkadaşlarımızı da yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.