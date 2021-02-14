58 yaşındaki Salih Yıldızsaray, Covid-19’a yenildi
Covid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Salih Yıldızsaray hayatını kaybetti.
A+A-
Covid-19 tedavisi gören 58 yaşındaki Salih Yıldızsaray hayatını kaybetti.
Aslen Limasollu olan ve uzun yıllardır taksicilik de yapan Yıldızsaray, Girne’nin tanınmış turizm rehberlerindendi.
Yıldızsaray’ın ölüm haberiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
En son yapılan açıklamada 12'si yoğun bakımda olmak üzere, 736 kişinin Covid-19 tedavisi sürüyor.
Bu haber toplam 2002 defa okunmuştur