58 yaşındaki Argun Tünay yaşamını yitirdi

Lefkoşa'da bugün araba kullanırken aniden rahatsızlandığı tahmin edilen 58 yaşındaki Argun Tünay, kaza yaptı, hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa bugün saat 11:00 sıralarında, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, ND 768 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında park halinde bulunan ZH 672 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı ve kontrolsüzce ilerlemeye devam ederek, yine yolun sağ tarafında park halinde bulunan SR 010 plakalı aracın ön kısmına da çarpıp durabildi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan sürücü Argun tünay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza öncesi rahatsızlandığı tahmin ediliyor

Polis, 58 yaşındaki Tünay'ın kaza öncesinde rahatsızlandığının tahmin edildiğini belirtti. Polis, "Argun TÜNAY’ın yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir" ifadelerine de yer verdi.