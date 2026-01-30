57 bin 413 öğrenci tatile girdi

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı. 57 bin 413 öğrenci, karnelerini alarak 15 Şubat’a kadar sürecek sömestr tatiline girdi.

Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 132 okulda 27 bin 481, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 49 okulda yaklaşık 25 bin 188 ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin 44 meslek lisesi öğrencisi ile Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi ve Taner Akcan Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde 700 öğrenci eğitim görüyor.

KKTC genelindeki kamu ve özel okullarda ise yaklaşık 6 bin 500 öğretmen görev yapıyor.