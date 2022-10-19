Kıbrıs’ın kuzeyinde 507 gündür kaçak olarak bulunan ve önceki gün tespit edilerek tutuklanan zanlı A.K.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Gültekin Sancar, 23 yaşındaki zanlının ülkede “İkamet İzinsiz Bulunmak” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19 Ekim tarihinde, saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy'de tespit edilen zanlının, yapılan muhaceret kontrolünde 507 gündür ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edilmiş olup suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının ülkeye 31 Mart 2021 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile giriş yaptığını söyleyerek, Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunduğu süre zarfında adada ne maksatlarla ve nerelerde bulunduğunun soruşturmasının yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.