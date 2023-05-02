50 yaşında hayatını kaybetti
Ağırdağ’da meydana gelen iş kazasında 50 yaşındaki Sunnatıllo Rustamov hayatını kaybetti.
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Ağırdağ’da bulunan bir ağılda çalışmakta olan 50 yaşındaki Sunnatıllo Rustamov, traktörün çalıştırdığı balyaları parçalamak için kullanılan çalışır durumdaki vagon içerisinden, muhtemelen balyaların iplerini çıkarmaya çalıştığı sırada vagon içerisine düşmesi sonucu, makine içerisine sıkışarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
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