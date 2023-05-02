50 yaşında hayatını kaybetti

Ağırdağ’da bulunan bir ağılda çalışmakta olan 50 yaşındaki Sunnatıllo Rustamov, traktörün çalıştırdığı balyaları parçalamak için kullanılan çalışır durumdaki vagon içerisinden, muhtemelen balyaların iplerini çıkarmaya çalıştığı sırada vagon içerisine düşmesi sonucu, makine içerisine sıkışarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma devam ediyor.