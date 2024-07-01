50 bin TL teminata bağlandı

Değirmenlik - Girne Dağyolu üzerinde 28 Haziran’da meydana gelen yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklu bulunan zanlı B.S. teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı, 50 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile ileride yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Rıfat Üzümcüler olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 28 Haziran 2024 tarihinde saat 08.45 raddelerinde Değirmenlik-Girne dağ yolu boyunca ZVF 726 plakalı salon aracı Girne istikametine doğru kullanan Boğazköy sakin zanlı B.S.’nin seyrettiği yolun sağında bulunan Değirmenlik kavşağına geldiğinde dikkatsiz ve süratli bir şekilde önündeki aracı sağından geçmeye çalıştığı sırada, aynı istikamete doğru seyreden ve sağa değirmenliğe doğru dönüşe geçen Mağusa’da sakin G.Ö’nün (K-56) yönetimindeki KB 683 plakalı salon aracın sağ yan kısmına, aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan KB 683 plakalı aracın yolun dışına çıkarak Değirmenlik Belediyesine ait metal aydınlatma direğine aracının sol yan kısmı ile çarptığı, yine çarpmaya müteakip ZVF 726 plakalı aracın ileri doğru savrularak yoldan çıkıp aracının ön kısmı ile Değirmenlik Belediyesine ait bilgi verici levhaya aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Yaralıda kırıklar tespit edildi

Polis kaza sonucu yaralanan KB 683 plakalı araç sürücüsü G.Ö.’nün ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığını, orada yapılan muayenesinde sol bacak ve ayak üzerinde sıyrık ve çekilen tomografi sonucunda boyun, sırt ve bel omur kemiklerinde kırık tespit edildiğini söyledi.

385 bin maddi hasar oluştu

Polis yapılan müdahalenin ardından G.Ö.’nün taburcu edildiğini ve yapılan soruşturmada ZVF 726 plakalı araca 200.000 TL, KB 683 plakalı araca 150.000 TL, aydınlatma direğine 30.000 TL, tabelaya ise 5000 TL tahmini hasar oluştuğunu mahkeme aktardı.

Polis memuru, G.Ö.’nün sağlık durumunun iyiye gittiğini, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.