5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yüksek gerilim şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında Kalkanlı ve Kumköy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.
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Yüksek gerilim şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında Kalkanlı ve Kumköy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 5 saatlik kesintiden ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi ve Kalkanlı’nın etkileneceği belirtildi.
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