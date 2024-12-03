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5 saatlik elektrik kesintisi olacak

5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Yüksek gerilim şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında Kalkanlı ve Kumköy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.

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Yüksek gerilim şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09.30 ile yaklaşık 14.30 saatleri arasında Kalkanlı ve Kumköy bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağı kaydedildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 5 saatlik kesintiden ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi ve Kalkanlı’nın etkileneceği belirtildi.

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