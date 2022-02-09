Çatalköy’de akşam meydana gelen ve iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın cinayete kurban gittiği olayın ardından bir bölge sakini o anları YENİDÜZEN’e anlattı, “Olay bir an da oldu ve ne olduğunu anlayamadık. Taramalı tüfeklerle silah sesleri duyduk, yaklaşık 5 dakika sürdü. Ben hayatımda bu kadar silah sesi duymadım. Uykularım kaçtı, uyuyamadım” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Çatalköy’de akşam meydana gelen ve iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın cinayete kurban gittiği olayın ardından bir bölge sakini o anları YENİDÜZEN’e anlattı, “Olay bir an da oldu ve ne olduğunu anlayamadık. Taramalı tüfeklerle silah sesleri duyduk, yaklaşık 5 dakika sürdü. Ben hayatımda bu kadar silah sesi duymadım. Uykularım kaçtı, uyuyamadım” dedi.

Olayın saat 18.30 civarlarında gerçekleştiğini ve belirten vatandaş şöyle konuştu: “O ana kadar bölgede her şey normaldi. Ben o sıralarda mutfakta tost yapıyordum. Birden silah sesleri duymaya başladık. Taramalı tüfeklerle… Sesler yaklaşık 5 dakika sürdü. Silah seslerinin ardından bir kadın “Halil, Halil” diye bağırmaya başladı. Ben onu ‘Ali’ olarak anladım ve aklıma gelmedi. Olayın ardından polis ve ambulans geldi. Polis o andan sonra şerit çekti ve sokağa giriş çıkışları kapattı. Bir an da oldu ve ne olduğunu anlayamadık. Silah seslerinin nereden geldiğini de çözemedik. Kapıyı açıp baktık ama açık söylemek gerekirse çok korktuk. Ben hayatımda bu kadar silah sesi duymadım. Uykularım kaçtı, uyuyamadım. Film gibi bir geceydi, korkunçtu…”

“Bölgemiz sessiz bir yer…”

Bölge sakini şöyle devam etti:

“İçerisinde bulunduğumuz sokakta zaten az ev bulunuyor. Bu bölgede genelde yabancılar yaşıyor. Buradaki evlerin büyük bir bölümü de boş, çünkü yabancılar yaz aylarında Kıbrıs’a geliyor. Aslında korkumuzun bir nedeni de o… Bölgede neredeyse yalnız yaşıyoruz. Kış aylarındayız ve doğal olarak o saatlerde herkes evine kapanıyor. Olay yaz aylarında bu kadar kolay olmazdı çünkü yaz aylarında söz konusu yolda insanlar yürüyüş yapıyor, bölgedeki insanlar da hep dışarıda oluyor.

Olay günler öncesinden muhtemelen planlanmıştır diye düşünüyorum ama önceki günlerde de bölgemizde tuhaf olan bir şey yaşanmadı. Dediğim gibi, her şey o ana kadar normaldi.”

Cinayet sokağında geniş çaplı bir çalışma…

Yol trafiğe gün boyu kapalı tutuldu

Cinayetin gerçekleştirildiği sokakta polis ekipleri olayın yaşandığı andan itibaren uzun süre geniş çaplı bir çalışma yaptı ve yolu trafiğe kapattı. Bölge sakinleri de olmak üzere sokağa izinli bir şekilde giriş-çıkışlar gerçekleşti. Kimseyi sokak içerisine sokağa sokmayan polis ekipleri, basının da görüntü almasına izin vermedi.

Bölgede bulunan birçok evin de boş olması dikkatten kaçmadı.

DEHŞET GECESİ

Polis: Uzun namlulu silahla ateş edildi