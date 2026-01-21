5. Bilimsel ve Akademik Araştırmalar Kongresi, YDÜ ev sahipliğinde düzenlenecek

Kıbrıs’ın kuzeyinde düzenlenecek kongre; sağlık, sosyal, eğitim, fen ve spor bilimleri ile güzel sanatlar başta olmak üzere birçok disiplinden akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirecek. Yakın Doğu Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, uluslararası bilimsel paylaşım ve akademik etkileşim için önemli bir platform sunacak.

Multidisipliner bir akademik ortam oluşturmayı hedefleyen kongrede, özgün ve güncel bilimsel çalışmalar paylaşılacak; disiplinler arası diyalog güçlendirilerek yeni akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Bilim Kurulu’nda KKTC, Türkiye, İngiltere, İrlanda, Kanada, Macaristan, Arnavutluk, Polonya ve Şili’den akademisyenler yer alıyor. Kongrenin Onursal Başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı üstleniyor. Düzenleme Kurulu Başkanlığını ise Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Candan Öztürk ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Doç. Dr. Alper Yusuf Köroğlu yürütüyor.

Son bildiri gönderme tarihi 17 Nisan 2026 olan kongre, yüz yüze ve çevrim içi formatta gerçekleştirilecek. Kongrede sunulan bildiriler Kongre Bildiri Kitabı’nda yayımlanacak; talep eden katılımcıların çalışmaları, hakem değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamaları koşuluyla Scientific and Academic Research (SCAR) Dergisi’nde makale olarak yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgilere kmu.edu.tr/scar adresinden ulaşılabiliyor.