490 bin TL değerinde telefon satıp, parasını şirkete yatırmamakla suçlanıyor

Lefkoşa’da, 490 bin TL değerinde telefon satmasına karşın, parayı şirket hesabına yatırmayan zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlının 4 Temmuz tarihinde Lefkoşa'da, FGÖ Trading LTD isimli şirketten satmak üzere mal sahibinden almış olduğu 20 adet I-Phone marka çeşitli modellerde 490 bin TL değerindeki cep telefonlarını satmış olmasına rağmen şirket hesabına parasını yatırmayarak sirkat ettiğini anlattı.

Polis, olayın polisin bilgisine 13Temmuz tarihinde geldiğini ve zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ile zanlının vermiş olduğu sözlü beyanların araştırılması gerektiğini anlattı.

Polis, bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.