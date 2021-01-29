49 yaşındaki hasta yoğun bakımda

Karantina servisinde tedavi gören 49 yaşında 1 kişi daha yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda hasta sayısı 9’a ulaşırken, 1 hastanın da akşam saatlerinde normal servise alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde hastanede tedavisi devam eden 49 yaşındaki bir hastanın durumunun ağırlaşması ve yoğun bakıma alınması ile sayı yeniden 9’a ulaştı.

Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, YENİDÜZEN’e bilgi verdi, 49 yaşındaki hastanın durumunun orta olduğunu ama yoğun bakımda tedavisi süren 2 hastanın durumlarının ağır olarak seyrettiğini söyledi.