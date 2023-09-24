48 yaşındaki Burcu Okur hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin 48 yaşındaki Burcu Okur dün akşam aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda bulunan Burcu Okur dün saat 22.00 sıralarında, aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.