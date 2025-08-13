“44 emekçinin işine son verme kararı geri çekilene kadar grev devam edecek”

KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz, KOOP SÜT, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde on üçüncü günün sonunda Temmuz ayı maaşlarının nihayet emekçilere basında çarşaf çarşaf reklamı yapılarak “bir lütufmuş” gibi ödendiğini duyurdu.

Güröz, “Ancak günlerdir ısrarla üzerinde durduğumuz gibi grev konumuz sadece hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmış maaşlar değildir. Ağustos ayına gelmiş olmamıza rağmen Koopbank dahil tüm iş yerlerinde Toplu İş Sözleşmesi imzalamaktan kaçan, Koopbank ve iştiraklerini yönettiğini iddia edenler, 44 emekçinin işine son verme kararlarından ısrarla vazgeçmemektedir” dedi.

Güröz, Salı günü başlattıkları süresiz grevin, yarın sabah saat 08.00’de Başbakanlık önünde devam edeceğini duyurdu.

KOOP-SEN Başkanı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Koop Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde on üçüncü günün sonunda Temmuz ayı maaşları nihayet emekçilere Başbakan Yardımcılığı ve Koopbank Genel Müdürlüğü tarafından basında çarşaf çarşaf reklamı yapılarak “bir lütufmuş” gibi ödenmiş ve emekçiler en azından bir nefes alabilmiştir.

Ancak günlerdir ısrarla üzerinde durduğumuz gibi grev konumuz sadece hayat pahalılığı ödeneği yansıtılmış maaşlar değildir. Ağustos ayına gelmiş olmamıza rağmen Koopbank dahil tüm iş yerlerinde Toplu İş Sözleşmesi imzalamaktan kaçan, Koopbank ve iştiraklerini yönettiğini iddia edenler, 44 emekçinin işine son verme kararlarından ısrarla vazgeçmemektedir.

Bu sebeple Salı gününden itibaren başlattığımız süresiz grevimizin yarın (14.08.2025 Perşembe) sabah saat 08:00’de Başbakanlık önünde devam edeceğini tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.