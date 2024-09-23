43 bloku yıkılan sitenin zemin etüt raporu yok

Hatay'da geçen yılki depremde 526 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin 43 blokunun yıkılmasına ilişkin biri firari 7 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki "600 Evler Sitesi" olarak bilinen 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin her biri 5 katlı 57 blokundan 43'ünün 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sitede 43 blokun yıkılması sonucu 526 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, ikametlerinin bulunduğu 1, 8, 41 ve 53'üncü bloklarda projesiz, izinsiz çatı katı yaptırdıkları ifade edilen tutuksuz sanıklar G.D, H.S, K.M, M.Y, M.C. ve Ş.S'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Bilirkişi raporunda yıkılan bloklarda yapım sorumlusu, fenni mesul, mimari proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu olarak görev aldığı belirtilen firari Ö.R'nin ise aynı suçtan 4 kez hapsinin istendiği iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ruhsat evraklarında yapım sorumlusu ve fenni mesul olarak ismi geçen Y.S.K. ile taraf beyanlarında müteahhit olarak çalıştıkları ifade edilen Z.E. ve S.G. hakkında vefat etmeleri nedeniyle takipsizlik, 36 şüpheli hakkında da kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi.