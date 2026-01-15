“400 euro karşılığında kadını aracının bagajında geçirdi”

Kermiya geçiş noktasında 18 Aralık tarihinde aracının bagajında bir kadını saklayarak Kıbrıs’ın kuzeyine yasa dışı yollardan geçiren C.S. “insan kaçakçılığı” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yusuf Menekşeli, olguları aktararak, zanlının 18 Aralık 2025 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde ikamet eden ST.H. isimli İran uyruklu kadını annesini görmesi için 400 euro karşılığında gizlice Kıbrıs’ın kuzeyine getirdiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu kadını aracının bagajında saklayarak aynı gün saat 23.24’te Kermiya geçiş noktasından muhaceret işlemleri yaptırmadan KKTC’ye geçirdiğini ve bu şekilde birinci dereceden askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal ettiğini kaydetti.

Polis, insan kaçakçılığıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının KKTC'ye geçtikten hemen sonra aynı yol üzerinde S.T.H.’yi aracının bagaj kısmından çıkarıp aracın ön koltuğuna bindirerek yoluna devam ettiğinin görüldüğünü açıkladı.

Polis, S.T.H.’nin 7 Ocak tarihinde tutuklandığını ve askeri mahkemeye çıkarılarak, 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlının da önceki gün tutuklandığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis, KKTC vatandaşı olan zanlının insan kaçakçılığı suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.