40 yaşındaki hasta yoğun bakımda
Lefkoşa Devlet Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören 40 yaşında bir hasta daha karantina yoğun bakım servisine alındı.
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Lefkoşa Devlet Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören 40 yaşında bir hasta daha karantina yoğun bakım servisine alındı.
YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, dün gece yarısı durumu ağırlaşan hastanın ‘acil’ yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Karantina yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı dörde yükseldi.
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Etiketler : Coronavirüs, covid-19