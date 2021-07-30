4 yılda yüzde 75 artış ‘KARTLARA SARILDIK’

Ayşe GÜLER

Kredi kartı kullanımına yönelik borçlarda son 4 yılda yüzde 75 artış yaşandı.

2018 Mart ayında 392 milyon 400 bin TL olan kredi kartı borçları, bu yılın Mart ayında 687 milyon 200 bin TL’ye çıktı.

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, vatandaşların kredi kartı kullanımını artırdı.

Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kartlarına yöneldi, böylelikle her yıl milyonlarca TL kredi kartlarına gidiyor.

YILDAN YILA KREDİ KARTLARI BORCU: 2018 Mart: 392 milyon 400 bin TL

2019 Mart: 452 milyon 900 bin TL

2020 Mart: 508 milyon 800 bin TL

2021 Mart: 687 milyon 200 bin TL

2018’de 392 milyon 400 bin TL

KKTC Merkez Bankası verileri, kredi kartlarına yönelimi yıldan yıla gözler önüne serdi.

2018 Mart ayında vatandaşların 392 milyon 400 bin TL kredi kartı borcu olduğu kayıtlara geçti.

2019: 452 milyon 900 bin TL

Bu rakam 2019 Mart’ta 452 milyon 900 bin TL’ye çıktı.

Geçtiğimiz yıla kıyasla 2019’da kredi kartı borcunun katmerlendiği görüldü.

Pandemi başında 508 milyon 800 bin TL

Pandemi döneminin başladığı 2020 Mart ayında kredi kartı borçları 508 milyon 800 bin TL’ye çıkmıştı.

Söz konusu rakam, bir önceki yıl yani 2019 Mart’ta…

Ekonomik darboğazın izleri…

Önce kademeli açılma, ardından da ‘normalleşme’ sürecinin başlamasına rağmen, ekonomik darboğazın izleri ne yazık ki silinemedi.

Vatandaşların, kredi kartı kullanımı nedeniyle borç miktarı bu yılın Mart sonunda 687 milyon 200 bin TL’ye yükseldi.