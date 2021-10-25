4 saat süren dava sona erdi: 5 zanlıya 3 gün tutukluluk

Video skandalına ilişkin 4 saattir süren duruşmada 5 zanlıya 3 gün tutukluluk verildi.

Yargıç Mine Gündüzer, özel hayatın gizliliğinin ifşa edildiğini söyledi.

Yargıç, zanlı M.Ö'nün yönlendirilmesi ile zanlılar P.G, C.K, G.S'nin birlikte zanlı C.S'ye giderek videonun geri getirildiğine yönelik tespit olduğunu aktardı.

Bu konuda makul şüphe olduğunu belirten Yargıç Gündüzer, tahkikatın henüz tamamlanmadığına değindi.

Gündüzer, zanlıların alınacak ifadelere etki edebileceğine değinerek, tüm zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Avukatların talebi üzerine yargıç, zanlı P.G ile M.Ö'nün doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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