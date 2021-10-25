YENİDÜZEN iddiaları Sucuoğlu'na sordu: "İspatlasınlar ülkeyi terk edeceğim"

Ersan Saner'e ilişkin video skandalı duruşmasında ismi geçen UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu iddialara çok sert tepki gösterdi.

Sucuoğlu “Böyle bir şey olamaz. Benim kasetlerle işim olmaz. Benim bu olayla ilgili bağlantım tespit edilsin değil siyaset ben ülkeyi terk edeceğim. Bu kadar net” dedi. YENİDÜZEN’den Mert Özdağ’a konuşan Sucuoğlu, “Kurultay için bir düzmece yapmışlar, oynuyorlar. Ayıptır, günahtır. Böylesi bir rezalet daha önce bu memlekette yaşanmamıştır. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

“% 60 oyu olan ben, % 15 oyu olan Ersan Bey ile mi uğraşacağım? Bu olacak iş mi? Benim bu video olayı ile bağlantım asla yoktur olamaz. Asla asla asla” diyen Sucuoğlu kurultayın bahane edilerek yaratılan gerginliğin kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.