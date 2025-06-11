4. Nesiller Buluşuyor Yarışması’nın ödülleri verildi

Eğitim Bakanlığı ile Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğiyle 4’ncüsü gerçekleştirilen Nesiller Buluşuyor Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.

Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Acapulco Hotel’de yapılan törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı İcra Kurulu Başkanı Vacide Gören ile vakıf yetkilileri, öğrenciler, öğretmenler, jüri üyeleri ve aileler katıldı.

Öğrencilerin büyükleriyle buluşturularak unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin, değerlerin, sosyal yaşantının genç nesillere aktarılmasının hedeflendiği yarışmada, ortaokul kategorisinde 98, lise kategorisinde ise 61 olmak üzere toplam 159 eser yer aldı.

Yarışmada dereceye girenler…

Yarışmanın ortaokul kategorisinde dereceye girenler:

1. Erke Doruk İşeri ( Türk Maarif Koleji) Danışman Öğretmeni Ziba Betmezoğlu; 2. Çetin Peksoylu (Osman Nejat Konuk Ortaokulu ) Danışman Öğretmeni Yeliz Eltutan Sadrazam; 3. Kuzey Yalkut ( Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) Danışman Öğretmeni Simge İlke.

Jüri Özel Ödülü Beyza Kitaplı (Gazimağusa Ticaret Lisesi) ve Danışman Öğretmenleri Ece Açıkel ve Azize Altınsoylu’ya takdim edildi.

Ortaokul kategorisi Mansiyon Ödülleri’ne Mert Küfi Gayi (Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu) Danışman Öğretmeni Serap Özibret; Alpay Kortaş (Türk Maarif Koleji) Danışman Öğretmeni Ziba Betmezoğlu; Duru Ülkü Şansalan (Güzelyurt Türk Maarif Koleji) Danışman Öğretmeni Duygu Büyük layık görüldü.

Yarışmanın lise kategorisinde dereceye girenler:

1. Nefise Sabır ( Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi) Danışman Öğretmeni Gizem Naşit; 2. Erdoğan Aker Batıray (Haydarpaşa Ticaret Lisesi) Danışman Öğretmeni Ayşe Akbulut; 3. Niran Özyiğit (20 Temmuz Fen Lisesi) Danışman Öğretmeni Havva Arslan Uğurluay.

Lise kategorisi Mansiyon Ödülleri’ne Meryem İrem Tutar (20 Temmuz Fen Lisesi) Danışman Öğretmeni Şerife Özyiğit Anadol; Yağmur Başlı ( 20 Temmuz Fen Lisesi) Danışman Öğretmeni Yurdagül Akcansoy; Batın Selçuk (Değirmenlik Lisesi) Danışman Öğretmeni Cavidan Selçuk layık görüldü.