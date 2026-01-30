“4 Milyon 586 bin TL’lik harcama yapıldı”

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bağışçıları ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve çocuklar için yapılan harcamalara ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Vakıftan yapılan açıklamada, güvenilirlik ve şeffaflığın hayır kurumları için vazgeçilmez olduğunun bilinciyle çalışmaların sürdürüldüğü ifade edilerek, 2025 yılında kanser yolculuğundaki çocuklar ve aileleri için birçok farklı alanda destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, üyeler ve aileler için psikolog desteği, yılbaşı etkinliği, üye çocukların yıllık tatil etkinliği, çocuk onkoloji-hematoloji servis giderleri, gıda ve temel ihtiyaç yardımları, maddi destek yardımları, ilaç yardımları, üyelerin doğum günü hediyeleri, eğitim destek bursları ve özel eğitim yardımları, yurtdışı kira yardımları ile sevk, tıbbi ve tetkik destekleri kapsamında toplam 4 Milyon 586 bin TL’lik harcama yapıldığı belirtildi.

Bu yıl çocuklar için yapılan harcamaların geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktığına dikkat çekilen açıklamada, “Ne yazık ki toplumun genel ekonomik koşullarıyla paralel olarak bağış gelirlerinde düşüş yaşandı” denildi.

“Toplumun her kesimini çocuklarımızın yaşam mücadelesine ortak olmaya davet ediyoruz”

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, bağışlarla faaliyet gösteren kurumlar için harcama kalemlerinin kamuoyu ile paylaşılmasının güven inşası açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm hayır kurumlarını şeffaflık ilkesine uygun hareket etmeye ve bağışçıları da destek verdikleri kurumları sorgulamaya davet etti.

Gürel, “Bugün normal şartlarda bile yaşamını sürdürmenin her geçen gün daha zorlaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Kanser tedavisi ile mücadele eden bir ailenin üzerindeki ekonomik yük ise çok daha ağır. Bu ailelerin daha fazla maddi desteğe ve dayanışmaya ihtiyacı var. Toplumun her kesimini çocuklarımızın yaşam mücadelesine ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.