4 kişinin tedavisi sürüyor

Yenierenköy’de dün öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 öğrenci ile otobüs şoförünün tedavileri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.

Kazada yaralanan 28 öğrenciden 25’inin taburcu edildiğini belirten Şirket, 3 öğrencinin tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürdüğünü söyledi.

Otobüs şoförünün ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu ifade eden Şirket, tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının kontrol altında olduğunu belirtti.

Yenierenköy’de öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, biri şoför 28’i öğrenci olmak üzere toplam 29 kişi yaralanmıştı.

Haber: Arda Mercan (TAK)