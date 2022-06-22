4 farklı noktada yangın sürüyor: 3 bin dönüm yandı

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mersinlik’te başlayan ve 4 farklı noktada süren yangında hasar gören alanın 3 bin dönümü aştığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Toroslu, “ Yangın 2 noktada; doğu ve kuzeyde kontrol altında. Ancak batı ve güney istikametinde kontrol altında değil, ilerliyor.

Yangına 2’si BM ve 2’si de Türkiye’den olmak üzere 4 helikopter, 2 de güneyden uçak müdahale ediyor” dedi. Toroslu, Topçuköy, Ardahan, Ağıllar ve Altınova köylerinde yangın tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

“Talep edebileceğimiz her noktadan yardım talep ettik. Türkiye’de Fethiye ve Marmaris’te de orman yangınları var” diyen Toroslu, Fethiye’deki yangının kontrol altına alınması halinde 2 helikopterin daha müdahale etmek için geleceğini dile getirdi.