“4 araç yanarak zarar gördü”

Lefkoşa – Surlariçi’nde, sönmemiş közleri toprak alana atarak yangın çıkaran ve 4 araç, bir gemi ve bir de jeneratörün yanmasına neden olan E.Ş.G. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, soruşturma maksatlı 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Cansel Mimar, E.Ş.G. isimli zanlının “İhmalkarlık Sonucu Yangına Sebebiyet Verme” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22 Şubat akşamı, Arabahmet-Lefkoşa'da Mahmut Paşa Sokak üzerinde, zanlının kendisine ait "Doğuşan Oto Kaporta Boya" isimli iş yerinde ısınmak için yaktığı sönmemiş odun közlerini iş yerinin yakınındaki toprak alanda bulunan hurda araçların bulunduğu yere dökmesinin ardından, közlerin alevlenmesi sonucu bir yangının meydana geldiğini anlattı.

Polis, yangının aynı gün Lefkoşa itfaiyesi ekipleri tarafından söndürülüp, kontrol altına alındığını belirtti.

Polis, yangın sonucu bölgede bulunan, dört aracın ve bir balıkçı teknesinin kısmen, bir jeneratörün ise tamamen yanarak hasar gördüğünü söyledi.

Polis, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, yapılan soruşturma sonucu toplamda 5 ifade temin edildiğini ve olay yerine ait kamera görüntüsünün mevcut olduğunu, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, henüz bir jenaratör ve iki aracın sahibine ulaşılamadığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin araştırılması gerektiğini söyleyerek, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, hasar gören araçların ve jenaratörün değer tespiti yapılması gerektiğinden zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.