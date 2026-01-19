“3’ü beraat etti, diğer 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı”
Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “6 kişiden 3’ün beraat ettiğini, diğer 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.” dedi.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) Başkanı Hasan Esendağlı, İsias davasının ardından basına önemli açıklamalarda bulundu.
Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan kamu görevlilerinin davasının bilinçli taksirle sonuçlandığına vurgu yaptı.
Mahkemeye çıkarılan 6 kişiden 3’ün beraat ettiğini, diğer 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Esendağlı, tutukluluk talebinin reddedildiğini söyledi.
Esendağlı, bahse konu şahısların 10 yıllık hapis cezasına çarptırıldığını fakat serbest kalmaya devam edeceklerini kaydetti.
Mahkemenin karar için 20 dakikalık süre vermesindeki amaca işaret eden Esendağlı, “20 dakikalık aranın izahı, yargıçların kararı kafasında vermiş olmasıydı.” dedi.
Esendağlı, Adıyman Adalet Sarayı’nda görülen davanın ceza gerekçesinin açıklanmadığını, bunun daha sonra duyurulacağını belirtti.
Bundan sonraki süreçte istinafa gidileceğini söyleyen Esendağlı, “Adıyaman’da işimiz bitti.” ifadelerini kullandı.
Esendağlı, istinaf sürecinin Gaziantep ve Ankara’da devam edeceğini de sözlerine ekledi.