39 yaşındaki Ozan Cin hayatını kaybetti
Lefkoşa’da ikamet eden 39 yaşındaki Ozan Cin, yaşamını yitirdi.
A+A-
39 yaşındaki Ozan Cin isimli yurttaş, hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamaya göre Cin Perşembe gün saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’daki bir derneğe ait lokal içerisinde yaşamını kaybetmiş şekilde bulundu.
Cin’in otopsisinde ölüm sebebinin “sol vertikal rüptürüne bağlı kalp tamponadı” sonucu olduğu belirlendi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 748 defa okunmuştur