38 ayrı nokta 17'sinde kirlilik

►Yeşilırmak Plajı

►Karabetça Plajı

►Yedidalga Belediye Plajı

►Bedis Halk Plajı

►Palm Beach Plajı

►Karşıyaka Spor Kulübü Tesisi Plajı

►L.A Hotel Plajı

►Manolya Hotel Plajı

►Alsancak’taki Camelot Beach

►Alsancak’taki Escape Beach

►Kervansaray Halk Plajı

►Karaoğlanoğlu Halk Plajı

►Les Ambassadeurs Hotel Plajı

►Dome Hotel Plajı,

►Alagadi 1 Halk Plajı

►Oscar Hotel Plajı

►Vuni Palace Hotel Plajı Sağ tarafı

Fehime ALASYA

Sağlık Bakanlığı’nın Lefke, Mağusa ve Girne bölgelerinde 38 ayrı noktadan aldığı su örneklerinin incelendiği "deniz suyu analizlerinin" 17’sinde kirlilik olduğu görüldü.

17 noktada Enterecoc ve Ecoli basili tespit edildiği bakanlık kayıtlarına geçti. Deniz biyologları bunun ‘Denizde, doğrudan kanalizasyondan bulaşan evsel atık olduğu’ anlamına geldiğini ifade etti.

Ecoli basili kirliliğinin lağım sularından kaynaklandığı, Enterecoc’un ise farklı bir bakteri türü olduğu ve her iki kirliliğin de bağırsak enfeksiyonlarına neden olabileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Nisan ayı deniz suyu tablosunu YENİDÜZEN’e değerlendiren DAÜ Deniz Biyoloğu Burak Ali Çiçek, “E.coli ve Enterecoc miktarları yüksek çıkıyorsa bu alanlarda denize girilmemeli. Buna karşın en iyi durum her zaman sıfır çıkmasıdır. Küçük bir değer bile olsa her zaman risk vardır. Bunlar düşük bile görülse de sıkıntı başlamış demektir. Özellikle yaz aylarında denize giren kişilerin bağırsak enfeksiyonuna yakalanmasına neden olabilir” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Nisan ayı analizlerinde Avrupa Birliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi ile Kıyı Suları ve Geçiş Suları için mikrobiyolojik kriterler incelenirken, 17 nokta Enterecoc ve Ecoli basili bulundu. Özellikle Girne Limanı bölgesi ile farklı noktalarda çevrecilerin ‘denize lağım suyu akıtılıyor’ diye belirttiği noktalarda kirlilik olduğu kayıtlara geçti.

Nerelerde kirlilik tespit edildi?

Buna göre; Yeşilırmak Plajı, Karabetça Plajı, Yedidalga Belediye Plajı, Bedis Halk Plajı, Palm Beach Plajı, Karşıyaka Spor Kulübü Tesisi Plajı, Lapta’daki L.A Hotel Plajı ile Manolya Hotel Plajı, Alsancak’taki Camelot Beach, Alsancak’taki Escape Beach, Kervansaray Halk Plajı, Karaoğlanoğlu Halk Plajı, Les Ambassadeurs Hotel Plajı, Dome Hotel Plajı, Alagadi 1 Halk Plajı, Oscar Hotel Plajı ve Vuni Palace Hotel Plajı Sağ tarafında kirlilik tespit edildi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel:

“Birçok bölgede gözle görülür şekilde denize akan lağım suyu var, analizler düzensiz”

Deniz kirliliği ile ilgili güncel ve düzenli paylaşım yapılmadığının altını çizen Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, birçok bölgede lağım sularının denize döküldüğünün gözle görüldüğünü söyledi. Tel, “Bu hem halk, hem deniz yaşamı hem de turizm için çok büyük bir sorundur” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Tel, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“Aktif güncel bilgi Aralık’tan sonra sadece Nisan ayında yapıldı, arada kalan ayların açıklaması yok. Güncel ve düzenli paylaşım yapılmıyor. Açıklamamız ardından Nisan ayı analizlerinin paylaşılması tabii ki olumlu bir gelişme. Zaten amacımız bu analizlerin yapılmasıydı. Umudumuz ise düzenli olması yönünde… Düzenli yapılsın, güncel ve şeffaf veriler paylaşılsın, o zaman bir anlam ifade eder.

Bu analizlerin düzenli yapılması ve halk ile paylaşılması her açıdan da olumlu fayda sağlayacaktır. Güneye balık satışı yasaklandı, bu çok büyük bir olay… Peki içi piyasada bu denizlerden çıkan neleri tükettiğimizi biliyor muyuz?

Denize girerken insanlar nasıl deniz suyuna gireceğini bilmeli, bu ülke turizmi açsından da çok önemlidir. Lağım sularının denize döküldüğü birçok bölgede, gözle görülebilecek şekilde mevcuttur. Bu hem halk, hem deniz yaşamı hem de turizm için çok büyük bir sorundur.”

DAÜ Deniz Biyoloğu Burak Ali Çiçek:

“Küçük bir değer bile olsa her zaman risk vardır ”

Esherichia coli, yani E.Coli’nin denizde, doğrudan kanalizasyondan bulaşan evsel atık olduğu anlamına geldiğini anlatan DAÜ Deniz Biyoloğu Burak Ali Çiçek, açıklanan bazı bölgelerde kirlilik olduğunu anlattı.

Analiz alınan noktaların da önemine dikkat çeken Çiçek, “Mağusa’da balıkçı barınağı bölgesinden örnek alınsa burada kirlilik analizi tavan yapacak. Biyolojik örnekleme işinde çeşitli kriterlere uyulmak zorunda. Dilerseniz bir suyu pırıl pırıl da çıkarabilirsiniz çok kirli de… Mağusa bölgesinde büyük sıkıntı var. Bu nedenle balık ihracatı da zora düştü. Mağusa balıkçısı balığını açıkta, temiz suda yakalıyor ama barınaktaki suyu kirli çıktığı için yine de bu ihracat durduruldu.” dedi.

Piknik alanı olan Bedis Plajında da kirlilik görüldüğünü belirten Çiçek, burada da bir yapılaşma olduğunu ve kanalizasyon eksikliğini anımsattı.

Mağusa’da bazı alanlarda arıtma tesisini çalışmadığı için evsel atıkların denize verildiğine dair videoların kendisine iletildiğini, çevrecilerin yoğun analiz talebi olduğunu ifade eden Çiçek, “Çevreciler tarafından yoğun talep aldık, bizler de analiz yapmaya başlayacağız, aldığımız örnekleri de profesyonel ortamlarda çalışacağız.” dedi.

“Yaz aylarında denize giren kişilerin bağırsak enfeksiyonuna yakalanmasına neden olabilir”

Ecoli basili kirliliğinin lağım sularından kaynaklandığı, Enterecoc’un ise farklı bir bakteri türü olduğu dile getiren Çiçek, her iki kirliliğin de bağırsak enfeksiyonlarına neden olabileceğini kaydetti.

Çiçek, şöyle devam etti: “E.coli ve entrekok miktarları yüksek çıkıyorsa bu alanlarda denize girilmemeli. En iyi durum her zaman sıfır çıkmasıdır. Küçük bir değer bile olsa her zaman risk vardır. Bunlar düşük bile görülse de sıkıntı başlamış demektir. Özellikle yaz aylarında denize giren kişilerin bağırsak enfeksiyonuna yakalanmasına neden olabilir”