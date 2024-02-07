37 yaşındaki işçi 4 metreden düşerek yaralandı
Girne’deki bir inşaatta, İskele üzerinde çalışan 37 yaşındaki Osman Şen, dengesini kaybederek 4 metreden zemine düşerek yaralandı.
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Girne’deki bir inşaatta, İskele üzerinde çalışan 37 yaşındaki Osman Şen, dengesini kaybederek 4 metreden zemine düşerek yaralandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre olay, Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında meydana geldi.
Polis, yaralanan Şen’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Etiketler : iş kazası