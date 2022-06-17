33 milyon TL BANKADA UNUTULDU

Ayşe GÜLER

Bankalarda son 4 yılda 33 milyon TL değerindeki mevduat, 10 yılı aşkın süredir herhangi bir işlem yapılmadığı gerekçesiyle zaman aşımına uğradı.

Özellikle 2018’den bugüne, bankalarda unutulup, 10 yılı dolduğu gerekçesiyle zaman aşımına uğrayan mevduat oranları her yıl için arttı.

KKTC Merkez Bankası 2021 yılı raporunda zaman aşımına uğrayan mevduatlar hem miktar hem de para cinsi olarak detaylandırıldı.

Resmi verilere göre; 2021 yılı için zaman aşımına uğramış mevduatlarda bir önceki yıla göre Türk Lirası hesaplarında yüzde 65,37, dolar hesaplarında yüzde 46,96, Euro’da yüzde 16,96 ve Sterlin’de yüzde 21,68 düşüş yaşandı.

Türk Lirası karşılığı olarak ise yüzde 0,38 azalış gerçekleşti.

Buna rağmen döviz kurlarındaki artış nedeniyle ‘unutulan’ paraların TL karşılığı yine de hatırı sayılır oldu.

2018: 4 milyon 709 bin TL

Resmi verilere göre; 2018’de toplamda 4 milyon 709 bin 384 TL bankalarda zaman aşımına uğradı.

Söz konusu paranın 1milyon 521 bin 650 TL’si ‘TL’ cinsindendi.

Aynı dönemde 327 bin 225 Sterlin, 126 bin 593 Dolar, 57 bin 196 Euro’da unutuldu.

2019: 4 milyon 772 bin TL

2019’da 10 yıl herhangi bir işlem yapılmadığı için zaman aşımına uğrayan toplam mevduat

4 milyon 772 bin 806 TL’ye denk geldi.

Bir önceki yıla kıyasla ‘TL’ cinsinden olup, zaman aşımına uğrayan mevduat, artarak 2 milyon 450 bin 947 TL’ye ulaştı.

Bununla birlikte 193 bin 116 Sterlin, 70 bin 353 Dolar, 60 bin 473 Euro da ‘unutulan para’ listesinde yerini aldı.

2020: 11 milyon 842 bin TL

Zaman aşımına uğrayan mevduatlarda 2020 yılında ciddi artış yaşandı.

Bankalarda 10 yıl boyunca herhangi bir işlem görmeyen mevduat hesabı 11 milyon 842 bin 303 TL olarak kayıtlara geçti.

Bu paranın 3 milyon 213 bin 230 TL’si ‘Türk Lirası’ cinsindendi. 482 bin 34 Sterlin, 359 bin 65 Dolar ve 133 bin 227 Euro da mevduatlarda unutuldu.

2021…

Geçtiğimiz yıl ise bankalarda 11 milyon 797 bin 586 TL zaman aşımına uğradı.

Bunların 1 milyon 112 bin 592 TL’si Türk Lirası cinsinden. 190 bin 435 dolar, 110 bin 631 Euro, 377 bin 546 bin Sterlin de aranmadı.