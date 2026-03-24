31 yıllık meslek hayatını tamamlayan Öksüz TAK'a veda etti

Türk Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) uzun yıllar görev yapan Müdür Muavini Hasan Öksüz, emekliye ayrılıyor.

28 yılı TAK’ta olmak üzere 31 yıl Kıbrıs Türk basınına emek veren Öksüz’e son iş gününde Ajans’ta düzenlenen törenle plaket takdim edildi.

Gürdallı: “Birçok zorlu süreci birlikte yaşadık”

Törende konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Müdür Muavini Öksüz’le hem amirlik hem müdür muavinliği döneminde çalışma fırsatı bulduğunu kaydederek, pandemi dahil birçok zorlu süreci birlikte yaşadıklarını vurguladı. Gürdallı, Öksüz’le uzun ve uyumlu bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek, Öksüz’e sağlıklı ve mutlu bir emeklilik diledi; dostluklarının süreceğini ifade etti.

Mutluyakalı: “Muhabirlik yıllarından beridir birlikte çalışıyorduk”

TAK Yönetim Kurulu Başkanı, TAK emekli personeli Özgül Gürkut Mutluyakalı da, Hasan Öksüz’le muhabirlik yıllarından bu yana birlikte çalıştıklarını anımsatarak, yılların hızlı geçtiğini kaydetti.

Mutluyakalı, emekliliğin insan hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyerek; Öksüz’e sağlıklı, mutlu ve gönlünce geçireceği uzun yıllar diledi.

Ajans’ta kurumsal hafıza bakımından bir eksiklik yaşanacağını kaydeden Mutluyakalı, Öksüz’ün genel kültürü ve birikimiyle birçok konuda yol gösteren, çalışma arkadaşlarına destek olan biri olduğuna dikkat çekti.

Öksüz: “Yeniden başlama imkanım olsa yine aynı mesleği seçerdim”

Hasan Öksüz de konuşmasında, meslek hayatına 31 yıl önce, 1995 yılının şubat ayında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda başladığını, üç yıl sonra ise TAK’a başvurduğunu anlattı.

Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Öksüz, görev süresi boyunca inişli çıkışlı birçok dönem yaşadığını, ancak yeniden başlama imkanı olsa yine aynı mesleği seçeceğini söyledi.

TAK’ta görev yapmanın kendisine çok şey kattığını, çok değerli insanlarla çalıştığını ve görevini yine çok değerli insanlara bıraktığını belirten Öksüz, TAK’ın ülkenin en güzide kurumlarından biri olduğunu vurguladı. Çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade eden Öksüz, ajansın çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğine inanç belirtti.

Haber: Cemre Peral Yanıker – Fotoğraf: Timuçin Yıldırım