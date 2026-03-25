300 gram uyuşturucuyla yakalandı!

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan O.A, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da şüpheli görülen zanlının kullanımındaki aracın durdurularak, arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 300 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi bir şahsın yönlendirmesiyle bir konumdan aldığını ve başka bir konuma bırakıp, para alacağını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 23 Mart 2026’da da yine bir şahsın yönlendirmesiyle 300 gram kokain alıp, bir başka konuma bırakarak, 10 bin TL aldığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 2 gün ek süre istedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.