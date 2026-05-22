"Çocuklarda Şiddet ve Akran Zorbalığına Disiplinlerarası Yaklaşım" başlıklı sempozyum düzenlendi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), "Çocuklarda Şiddet ve Akran Zorbalığına Disiplinlerarası Yaklaşım" başlıklı sempozyum düzenledi.

KAÜ'den verilen bilgiye göre, etkinlikte eğitim bilimleri, psikoloji, sosyal hizmet, iletişim, mimarlık ve hukuk da dahil farklı disiplinlerden akademisyenler sunum yaptı. Sempozyumda, çocuklarda şiddet ve akran zorbalığı sorununun çok yönlü ele alınması ve bilimsel çözüm önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

Keçeci:

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci sempozyumun açılış bölümünde yaptığı konuşmada, çocukların korunmasının ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesinin toplumların geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Üniversitelerin toplumsal sorunlara bilimsel çözüm üreten öncü kurumlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Keçeci, sempozyumun bilimsel anlamda son derece değerli olduğunu söyledi.

Karaca:

KAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Alp Karaca da çocuklarda şiddet ve akran zorbalığının yalnızca okul ortamında yaşanan bireysel sorunlar olmadığını, aile yapısını, eğitim sistemini, sosyal çevreyi ve toplumun bütününü etkileyen çok boyutlu bir mesele olduğunu vurguladı. Bu nedenle konunun farklı bilim alanlarının katkısıyla ele alınmasının büyük önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Karaca, sempozyumun akademisyenler, uzmanlar ve uygulayıcılar arasında güçlü bir bilgi paylaşımı ve iş birliği zemini oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, sempozyumun bilimsel araştırmaların uygulamaya aktarılması ve çocukların daha güvenli eğitim ortamlarında yetişmelerine katkı sağlanması açısından önemli bir platform oluşturduğu ifade edildi.