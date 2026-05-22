YSK, CHP'nin mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını değerlendiriyor

Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) , CHP'nin 'mutlak butlan' kararına yaptığı itiraz başvurusunun ardından bugün saat 11.00'de toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "kendilerine verilen mazbatanın korunması için" YSK'ye başvuracaklarını ifade etmişti.

Yargıtay'dan tedbirle ilgili başvuruların "acil şekilde" değerlendirilmesini beklediklerini söyleyen Özel, YSK'nın da kendi görev ve yetki alanına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada "tedbirli mutlak butlan" kararı çıkmıştı.

CHP tedbir kararının kaldırılması amacıyla Yargıtay'a da başvuru yaptı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararının "Delillerin değerlendirilmesi ve gerekçe" bölümünde, kongre ve kurultayların "güç ilişkileriyle sakatlandığı" ve "kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) ile malul (hukuken sakat) olduğu" değerlendirmesine yer verilmişti.

İstinaf mahkemesinin kararıyla birlikte kurultayın malul olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş oldu.

Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kurultay öncesindeki parti organlarının görevlerine devam etmelerine karar verdi.

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel karara karşı ikinci bir parti seçeneğini düşünmediklerini söylemişti.

"Biz burada ev sahibiyiz, kiracılar gider, ev sahipleri kalır. Baba ocağında kimin oturacağına da baba ocağının gerçek sahipleri karar verirler" dedi.