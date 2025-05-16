3 öğrencinin tedavisi sürüyor

Yenierenköy’de önceki gün öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 öğrencinin tedavileri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi.

Kazada yaralanan 28 öğrenciden 25’inin ve otobüs şoförünün taburcu edildiğini belirten Şirket, 3 öğrencinin tedavisinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürdüğünü söyledi.

Şirket, tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının kontrol altında olduğunu da belirtti.

Yenierenköy’de öğrenci taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, biri şoför 28’i öğrenci olmak üzere toplam 29 kişi yaralanmıştı.