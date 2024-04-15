3 milyar 413 milyon TL borç

Serap ŞAHİN

Alım gücü günden güne eriyen yurttaş çareyi kredi kartında buldu, 1 yılda kredi kartlarına yönelik borçlar yüzde 93 arttı.

Bankalardaki kredi kartı kullanımına yönelik borçlar, Aralık 2023 sonu itibariyle 3 milyar 413 milyon 400 bin TL’ye ulaştı.

Söz konusu rakam, Aralık 2022’de 1 milyar 770 milyon 500 bin TL’ydi.

Merkez Bankası resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçlarında 1 milyar 642 milyon 900 bin TL artış gerçekleşti.

Aralık 2022’de 1 milyar 770 milyon 500 bin TL

Merkez Bankası 4’üncü Çeyrek Bülteni’nde geçtiğimiz yıllara ait bilgiler de paylaşıldı.

Kredi kartı borçlarının aşamalı olarak arttığı görüldü.

Aralık 2022 ila Aralık 2023 dönemi arasında ‘en düşük’ kredi kartı borcu geçtiğimiz yılın Aralık sonunda kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde yurttaşların kredi kartlarındaki borç miktarı 1 milyar 770 milyon 500 bin TL oldu.

3 ayda 580 milyon 700 bin TL artış

2023 Mart ayı itibariyle kredi kartlarına yönelik borç miktarları, 1 milyar 939 milyon 400 bin TL’ye çıktı.

Haziran 2023’de ise bankalardaki kredi kartı borçları 2 milyar 520 milyon 100 bin TL’ye çıktı.

3 aydaki kredi kartı borçları, 580 milyon 700 bin TL artış gösterdi.

Haziran'dan Eylül'e 390 milyon TL

Eylül 2023’de bankalardaki kredi kartı borçları, daha da yükseldi, 2 milyar 910 milyon 600 bin TL’ye ulaştı.

Haziran 2023 ila Eylül 2023 arasında kredi kartı borçları 390 milyon 500 bin TL arttı.

Aralık 2023’de rekor

Kredi kartı kullanımında rekor, Aralık 2023’de kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, bankalardaki kredi kartı borçları 3 milyar 413 milyon 400 bin TL olarak verilere yansıdı. Söz konusu rakam, Aralık 2022’den bugüne en fazla kredi kartının kullanıldığı dönem oldu.

Merkez Bankası resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçlarında 1 milyon 642 milyar 900 bin TL artış gerçekleşti.