3 metre yüksekten düştü…
Girne’de dün, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen Amangeldi Taganov (E-48) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bel ve sol elinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.
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Girne’de dün, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen Amangeldi Taganov (E-48) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bel ve sol elinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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Etiketler : iş kazası