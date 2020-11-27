3 metre yüksekten düştü…

Girne’de dün, çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen Amangeldi Taganov (E-48) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bel ve sol elinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.