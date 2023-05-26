3 Metre yükseklikten düştü, yaralandı
Mağusa'da dün meydana gelen iş kazasında 3 metre yükseklikten düşen 53 yaşındaki Hakkı Demir yaralandı.
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Mağusa'da dün meydana gelen iş kazasında 3 metre yükseklikten düşen 53 yaşındaki Hakkı Demir yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da dün 11.30 sıralarında bir binanın çatı katında tamir maksatlı kiremit topladığı sırada, dengesini kaybeden 53 yaşındaki Hakkı Demir, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Olay sonrası ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Demir, yapılan tedavisinin ardından, belinde kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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