3 metre yükseklikten beton zemine düştü
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmede dün iş yaparken dengesini kaybeden ve yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 52 yaşındaki İbrahim Açıkel yaralandı.
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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmede dün iş yaparken dengesini kaybeden ve yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 52 yaşındaki İbrahim Açıkel yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, LEfkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde dün 13.30 sıralarında merdiven üzerinde tavan kısmındaki kırılan su borusunu tamir etmeye çalışan 52 yaşındaki İbrahim Açıkel dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Olay sonrasında yaralanan 52 yaşındaki Açıkel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından çene kemiği kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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