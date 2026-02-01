“3 kişi 1 kişiyi darp etti, 3 kişi daha aranıyor”

Lefkoşa’da bir eğlence mekânının önünde çıkan kavga sonucu “vahim zarar” suçlamasıyla tutuklanan A.S., D.D. ve F.B.K., mahkemeye çıkarıldı. Polis, kavgada A.T.’nin ciddi şekilde darp edilerek sağ göz çevresinde çökme kırığı oluştuğunu, tedavisinin hastanede sürdüğünü ve soruşturmanın yeni başladığını belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Polis memuru İsmet Yeşildal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 03.15 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekânının önünde, A.S., D.D. ve F.B.K.’nin bir taraf, A.T. ile biri kadın biri erkek üç kişinin diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledi. Polis, tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık çıkardıklarını söyledi.

Polis, kavga esnasında A.S., D.D. ve F.B.K.’nin A.T.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip, sağ gözünün etrafında çökme kırığı oluştuğunu,

Ve vahim zarara uğrattıklarını söyledi.

Polis, A.T.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil serviste tedavisinin devam ettiğini, zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu ifade etti. Polis, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kadın ve bir erkek şahsın arandığını kaydetti. Polis memuru A.T.’nin tedavisinin sürdüğünü, zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.