3 hemşire pozitif, 12 temaslı hemşire karantinada

Fehime ALASYA

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki iç bulaş korkutucu boyutlara ulaştı.

Nöroloji karantina servisindeki bir hemşirenin rutin yapılan kontrollerinde Covid-19 çıkmasıyla 12 deneyimli hemşire karantinaya alındı. Mart ayından beridir nöroloji karantina servisinde görev yürüten yaklaşık 17 kişilik deneyimli sağlık çalışanları arasından sadece 3, 4 hemşirenin görevine devam ettiği, diğerlerinin karantinada olduğu belirtildi.

Rutin kontrollerde dün PCR testi pozitif çıkan diğer 2 hemşirenin ise göğüs yoğun bakım servisinde görevli olduğu öğrenildi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada ise Nalbantoğlu’ndaki pandemi bölümlerinin bir an önce yeni hastaneye taşınması gerektiğini ifade ederek isyan etti: “Batıyoruz…”

Hastane içindeki iç bulaşın erken zamanda önüne geçileceği görüşünü paylaşan bazı doktorlar, ülkedeki yerel bulaşın önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Denetim ve cezaların arttırılmasının gerektiğine işaret etti.

3 hemşire daha Covid-19

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan rutin kontrollerde 3 hemşirenin daha PCR testi dün pozitif çıktı. Hemşirelerden birinin karantina çalışanı, diğer ikisinin ise göğüs yoğun bakım servisinde görevli olduğu açıklandı.

12 hemşire ‘TEMASLI’ olarak karantinada

Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Pandemi bölümünde dün sabah nöroloji karantina servisinde bir hemşirenin rutin yapılan test sonucunda Covid-19 olduğunun ortaya çıkmasıyla, aynı bölümden 12 hemşire temaslı olarak karantinaya alındı.

Hemşirelere yapılan testlerin negatif olduğu, yakın temaslı oldukları için karantina alındıkları kaydedildi. 12 sağlık çalışanının River Side Otel’de karantinaya alındığı da ifade edildi. Mart ayından beridir nöroloji karantina servisinde görev yürüten yaklaşık 17 kişilik deneyimli sağlık çalışanı arasından sadece 3, 4 hemşirenin görevine devam ettiği, diğerlerinin karantinada olduğu belirtildi.

Çalışmaların aksamaması için ilgili bölüme takviye hemşire gönderildiği de edinilen bilgiler arasında.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen:

“Nalbantoğlu çok ciddi su aldı, batıyoruz… Hastane kapanma noktasına gelecek”

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde birkaç sağlık çalışanının daha Covid-19’a yakalanmasıyla hastanenin kapanma noktasına gelebileceği uyarısında bulunan Hemşireler Sendikası Başkanı Özgöçmen, toplamda 3 hemşirenin pozitif olduğunu, 12 hemşirenin ise temaslı olarak karantinaya alındığını belirtti.

Biri nöroloji karantina servisinde, ikisi de göğüs yoğun bakım servisinde olmak üzere toplam 3 hemşirenin Covid-19 testinin pozitif olduğunu, nöroloji karantina servisinde 12 hemşirenin de temaslı olduğunu açıkladı.

Özgöçmen, “Ciddi anlamada su aldık, battık batıyoruz, acil durum hastanesinin bir an önce açılması gerek. Hastaların oraya taşınması ve bu hastanenin dezenfektesi gerek” dedi.

“Bana gülüp geçenler, bugün eserleri ile övünsünler”

Hastanedeki bölümler arası personel aktarımının çok büyük hata olduğunu daha ilk günlerden dile getirdiğini anımsatan Özgöçmen, “Bunu anlattığımda bana gülüp geçenler, bugün eserleri ile övünsünler. Bulaş servisten kaynaklıdır, Göğüs Yoğun Bakım Servisi’ne negatif giden arkadaşlarımızın bulaştığını gördük. Servis bulaş durumundadır. Bunun tek suçlusu Bakanlıktır. İkinci kattaki genel yoğun bakım servisinde hasta beş yatak kapasitesine çıktı. Bu da çalışanların özverisiyle oluyor. Normal kapasitesi üçtü…” şeklinde konuştu.

“Hastane artık güvenilir değil”

Hastanenin artık güvenilir olmadığına işaret eden Özgöçmen, “Çünkü pandeminin bu hastane içinde olmaması gerekiyor. Bir an önce ayrılmalı dediğimizde bir telefonla açarım diyenler nerede?” diye de sordu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ:

“Denetim ve cezalar çok ciddi uygulanmalı”

Ülkedeki yerel bulaşın önüne geçmek için artık bireysel olarak her vatandaşın çok iyi önlem alması gerektiğinin altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, denetim ve cezaların çok ciddi uygulanması gerektiğini belirtti.

Aldağ, “Kapanma konusu gündeme geliyor, kesinlikle kapanmaya karşıyım. İnsanlar böyle bir şey olursa ekonomik sıkıntılar nedeniyle sağlığını kaybedecek. Çok sıkı denetim ve ceza olmalı. Bu sayede korku yayılır, tedbirli olunur ve önlem alınarak hayat devam edilir, ekonomi çökmez. Denetim kadrosunun güçlenmesi gerek. Polis mi belediye mi her hangi merci isterse olsun artık bunlar güçlenmeli ve denetim çok ciddi artmalı.” dedi.

Aldağ, hastanedeki bulaşın ise hemşirelerin tedbirli oluşundan dolayı artmayacağı öngörüsünü paylaşarak, tedbirlerin arttırılacağını, bu sayede bulaşın önlenebileceğini kaydetti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Bu bulaş bir aylık rehavetin sonucu”

Ülkedeki yerel bulaşın artışını endişe verici olarak değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, “Bu bir, bir buçuk aylık rehavetin sonuydu, bunu bekliyorduk.” ifadelerini kullandı.

Hastanedeki iç bulaşı da değerlendiren Bayraktar, yeni vakaların hastaneden mi yoksa dıştan mı kaynaklı olduğunun anlaşılmadığını, bunun için çalışmalar yapıldığını anlatarak, temaslı tarama ekibi çalışmalarının sonucuna göre bir netlik oluşacağını kaydetti. “Gerekli tedbirler alındı, taramalar yapıldı, bunların sonucuna göre artış sürer mi göreceğiz. Ama hızının kesileceği kesin çünkü çok ciddi tedbirler alınıyor. Pozitif olan arkadaşlarımız, ekipleri çok temkinli olarak güvene alındı.” dedi.

Hastanedeki işleyişte hemşireler açısından sorun yaşanabileceği öngörüsünde de bulunan Bayraktar, genel sağlık alanındaki diğer servisteki hemşirelerden pandemi bölümüne kaydırılabileceğini anlattı.